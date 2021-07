Medio Oriente: Gerusalemme, partito il pellegrinaggio dell’icona della Sacra Famiglia

È iniziato da Gerusalemme il pellegrinaggio che porterà l’Icona della Sacra Famiglia in Libano e in altri Paesi del Medio Oriente, benedetta il 27 giugno a Nazareth dal patriarca latino di Gerusalemme, mons. Pierbattista Pizzaballa, durante l’atto di consacrazione del Medio Oriente alla Sacra famiglia. L’icona, appositamente dipinta e intarsiata con reliquie custodite nella stessa basilica, riproduce l’immagine della Sacra Famiglia raffigurata sopra l’altare della chiesa di San Giuseppe, a Nazareth, dove, secondo la tradizione, si trovava la casa dello Sposo di Maria. Il Patriarca siro cattolico Ignace Youssif III Younan, che sta compiendo una visita pastorale in Israele, Palestina e Giordania, riferisce Fides, al suo ritorno in Libano porterà con sé l’icona della Sacra Famiglia, che da quel momento comincerà a essere ospitata a turno da parrocchie, monasteri e santuari del Paese dei Cedri. Dopo le tappe libanesi, il pellegrinaggio dell’icona proseguirà in altri Paesi del Medio Oriente, compreso l’Iraq, per approdare poi a Roma, in occasione della solennità mariana dell’Immacolata Concezione, celebrata dalla Chiesa di Roma l’8 dicembre. Questo pellegrinaggio può essere considerato uno sviluppo della Prima “Giornata della pace per l’Oriente” celebrata domenica 27 giugno dalle Chiese cattoliche presenti in molti Paesi mediorientali su iniziativa e con il patrocinio del Comitato episcopale “Giustizia e Pace”, emanazione del Consiglio dei Patriarchi cattolici del Medio Oriente.