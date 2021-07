Diocesi: Prato, al via domani le “cene letterarie”

Unire letteratura e momenti di condivisione e convivialità: è questo l’obiettivo di fondo delle Cene Letterarie organizzate dal Monastero di San Leonardo al Palco (Via del Palco, 228, Prato) durante i mesi estivi. Giunta alla seconda edizione, la serie di incontri dedicata agli autori e ai loro scritti, quest’anno prevede tre serate a partire dalle 19.30: venerdì 9 e 30 luglio e mercoledì 4 agosto. “Le serate letterarie – spiega padre Matteo Pedrini, sacerdote membro della comunità che risiede nel Monastero – non si sono fermate nemmeno questo inverno. Il pubblico ha molto apprezzato anche la modalità da remoto, ma siamo felicissimi di poter ricominciare in presenza con quel clima di convivialità e quell’atmosfera unica che il nostro Monastero è in grado di offrire”. Si comincia domani, venerdì 9 luglio, con Mario Lancisi, giornalista, scrittore e autore del libro “Preti Verdi: l’Italia dei veleni e i sacerdoti simbolo della battaglia ambientalista”. Il secondo appuntamento, in programma per venerdì 30 luglio, avrà per protagonista il libro “Ricominciare: 10 tappe per una nuova vita” scritto dalla filosofa e scrittrice Laura Campanello. L’ultimo incontro, infine, è con Simone Olianti, che il 4 agosto porterà a San Leonardo al Palco l’ultimo dei vari libri scritti per la collana Tutto è Vita Formazione, Edizioni Messaggero di Padovadal titolo “Luce dalle ferite: per un’etica della fragilità e della tenerezza”. Le tre serate – informa la diocesi – cominceranno alle 19.30 con i “Dialoghi al tramonto” a ingresso libero e proseguiranno con le cene su prenotazione.