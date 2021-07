Cei: domani una sessione straordinaria del Consiglio permanente in videoconferenza

Domani, dalle ore 9, si svolgerà una sessione straordinaria del Consiglio episcopale permanente, in videoconferenza. I lavori – informa oggi l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei -prevedono una condivisione sul “cammino sinodale”, avviato dalla 74ª Assemblea generale secondo quanto indicato da Papa Francesco e proposto in una prima bozza della Carta d’intenti presentata al Santo Padre. Il Consiglio permanente, in base a quanto stabilito dalla mozione votata dall’Assemblea generale, ha “il compito di costituire un gruppo di lavoro per armonizzarne temi, tempi di sviluppo e forme, tenendo conto della Nota della Segreteria del Sinodo dei vescovi del 21 maggio 2021, della bozza della Carta d’intenti e delle riflessioni di questa Assemblea”. Sabato 10 luglio verrà diffuso il comunicato finale.