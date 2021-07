Cultura: dall’11 al 18 luglio il Festival “Le Parole della Montagna” a Smerillo e Montefalcone Appennino

“Respiro” è “la parola che più di ogni altra, nell’ultimo anno, è stata nelle nostre conversazioni. L’esperienza del Covid, infatti, ha privato la più meccanica delle nostre azioni, dell’automatismo scontato cui eravamo abituati, costringendoci a fare i conti con la paura dell’apnea”.

Da qui, riparte il Festival culturale “Le Parole della Montagna”, con un tema che lancia uno sguardo sulla attuale crisi emergenziale ma che propone alternative chiavi di lettura, per capire come sfruttare positivamente l’esperienza che stiamo vivendo e imparare ad acquisire la consapevolezza dell’importanza del nostro respiro. “La nostra vita è un intervallo fra il primo e l’ultimo respiro, tutta la nostra esistenza è respiro, alternanza armonica fra inspirazione ed espirazione, atto vitale e imprescindibile. Nella storia del pensiero, nelle diverse epoche e culture, il respiro ha assunto anche un significato simbolico che va ben oltre il semplice atto del respirare e conduce all’idea di anima, soffio vitale, pneuma”, chiarisce una nota.

Su queste tematiche si accenderà il dibattito culturale, grazie agli ospiti, tra i quali filosofi, teologi, scienziati, alpinisti e apneisti – come il card. Matteo Zuppi, l’attore Giuseppe Cederna, il teologo Vito Mancuso, l’alpinista Simone Moro e l’apneista Mike Maric, l’attore Neri Marcorè, il curatore di Torino Spiritualità Armando Bonaiuto -, con uno spazio anche per la musica, le escursioni in montagna, le passeggiate nei boschi e i laboratori esperienziali.

Ad ospitare la kermesse, i piccoli Borghi di Smerillo, Monteleone di Fermo e Montefalcone Appennino, in provincia di Fermo. “Il valore aggiunto del Festival è l’atmosfera che si viene a creare in questi piccoli borghi, fatta di relazioni e tanta bellezza”, sottolinea la nota.

Dopo il 3 e il 4 luglio 2021 a Monteleone di Fermo, dall’11 al 18 luglio il Festival continua a Smerillo e fermo.

Info: www.leparoledellamontagna.it.