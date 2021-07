Olimpiadi Tokyo: Malagò (Coni), “stato d’emergenza per tutta la durata dei Giochi. Segno di serietà di questo popolo”

“È arrivata la notizia dello stato d’emergenza in Giappone per tutta la durata delle Olimpiadi”. Ad annunciarlo è stato questa mattina il presidente del Coni Giovanni Malagò, iniziando il suo intervento all’incontro “‘Chiesa e sport. Ripartiamo insieme”, promosso dal Pontificio Consiglio della cultura, dalla Fondazione Giovanni Paolo II per lo sport e dall’Ufficio nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport della Cei. “Credo – ha aggiunto Malagò – che questo sia un segno di garanzia e serietà di questo popolo, che ha deciso di ospitare comunque i Giochi con decine di migliaia di persone accreditate”.