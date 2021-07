Elezioni amministrative: Acli Roma, nel pomeriggio il quarto talk show. Protagoniste le donne

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 8 luglio, alle 18 si terrà il quarto appuntamento online del “Cantiere Roma”, l’iniziativa promossa dalle Acli di Roma e provincia in vista delle elezioni amministrative del 2021, con l’obiettivo di delineare, attraverso sei web talk, la città di oggi e di domani vista dai cittadini, quindi partendo dall’ascolto dal basso. Al termine degli appuntamenti in programma, le Acli di Roma presenteranno un documento di sintesi con spunti di riflessione e proposte ai candidati sindaco. L’evento potrà essere seguito sulle pagine Facebook e YouTube delle Acli di Roma e avrà come protagoniste le donne.

La riflessione partirà dall’attività di ascolto delle cittadine che le Acli di Roma hanno svolto attraverso un’indagine che ha coinvolto oltre 750 donne, e dalla quale è emerso, ad esempio, che uno dei problemi più sentiti è quello della sicurezza, tanto che in una scala da 1 a 7 Roma ottiene un punteggio appena di 3,67 sul livello di sicurezza percepito.

A partire da questi e altri risultati del questionario, che saranno resi noti nel corso della diretta, si svolgerà il confronto al quale parteciperanno la presidente delle Acli di Roma Lidia Borzì, il professore dell’Università Pontificia Salesiana Vittorio Sammarco, autore del libro “Donne è arrivato l’arrotino”, la ricercatrice esperta di urbanistica e questioni di genere Chiara Belingardi, e l’imprenditrice e fondatrice di Vivi collezione di locali e marchio Food&Style Daniela Gazzini, che presenterà la buona pratica “Un’impresa connessa alla città”. Modera l’incontro la giornalista di Repubblica, Marina De Ghantuz Cubbe.