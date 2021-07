Haiti: Farnesina, “Italia condanna fermamente l’attacco al cuore delle Istituzioni. Prevenire tensioni, assicurare stabilità e sicurezza”

“L’Italia, appresa con sgomento la notizia dell’efferato assassinio del presidente di Haiti, Jovenel Moise, condanna fermamente l’attacco al cuore delle Istituzioni haitiane, esprime sincero cordoglio alla famiglia del presidente e al popolo haitiano ed auspica che i colpevoli di questo delitto siano al più presto assicurati alla giustizia”. Così la Farnesina in una nota diffusa oggi. “A fronte di un evento di tale drammatica portata, l’Italia fa appello a tutti gli attori e alle forze politiche haitiane affinché si preservino i delicati equilibri politici, si prevengano tensioni e si assicurino la stabilità istituzionale del Paese e la sicurezza della popolazione”, prosegue la nota del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, secondo cui “la Comunità internazionale deve sostenere ogni sforzo in tal senso, anche a garanzia del referendum costituzionale e delle elezioni, lo svolgimento dei quali è indispensabile per avviare un percorso democratico e condiviso, incentrato sul dialogo nazionale tra tutte le forze politiche e sul rafforzamento delle Istituzioni haitiane”.