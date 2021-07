Sanità: Aris Lombardia, Nicola Spada è il nuovo presidente

Nicola Spada, direttore generale di Fatebenefratelli della Provincia Lombardo-Veneta dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio è il nuovo presidente di Aris Lombardia (Associazione religiosa degli istituti sociosanitari), che riunisce oltre 50 tra ospedali classificati, case di cura, Irccs, Rsa e Centri di riabilitazione. “Spesso al cittadino – dichiara il presidente – viene rappresentato il settore della sanità riducendo tutto all’eterna dialettica pubblico-privato. Dimenticando così quella incredibile terra di mezzo rappresentata dal mondo del no-profit, del Terzo settore, delle Fondazioni onlus, delle associazioni. Enti che nella sola Lombardia non si occupano solo di volontariato e assistenza ai bisognosi, ma gestiscono istituzioni di piccole, medie e grandi dimensioni che conducono in modo professionale quasi 10.000 posti letto e danno lavoro a migliaia di operatori. Un’associazione come Aris rappresenta queste realtà e deve necessariamente far comprendere ai propri interlocutori che il proprio ruolo non può essere confuso con quello della sanità privata business oriented”.