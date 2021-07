Festivalfilosofia: quasi 200 appuntamenti in tre giorni. Il 13 luglio la presentazione il 13 luglio

Quasi 200 appuntamenti gratuiti in tre giorni per approfondire il tema “libertà”. Oltre 40 lezioni magistrali affidate a grandi protagonisti del pensiero contemporaneo, mostre, spettacoli, iniziative per bambini e cene filosofiche, tutto in presenza e in sicurezza, secondo le norme anticovid: è ciò che propone la ventunesima edizione del Festivalfilosofia di Modena, Carpi, Sassuolo, in programma da venerdì 17 a domenica 19 settembre in 40 luoghi delle tre città. La manifestazione, che in 20 anni ha superato i due milioni di presenze, è organizzata dal “Consorzio per il Festivalfilosofia”. Il programma del festival sarà presentato martedì prossimo, 13 luglio, alle ore 11 presso il Consorzio per il festivalfilosofia a Modena (largo Porta Sant’Agostino 337). E’ possibile seguire la presentazione del festival anche in diretta streaming previo accredito. Interverranno, per il Consorzio per il Festivalfilosofia: Gian Carlo Muzzarelli, sindaco di Modena; Davide Dalle Ave, assessore alla cultura di Carpi; Angela Ruini, assessore alla cultura di Sassuolo; Giuliano Albarani, presidente della Fondazione Collegio San Carlo di Modena; Anselmo Sovieni, presidente del Consiglio direttivo del Consorzio per il festivalfilosofia e membro del Consiglio d’amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena; Corrado Faglioni, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, in rappresentanza del presidente. Per il Comitato scientifico del festival: Massimo Cacciari, Barbara Carnevali, Michelina Borsari, membri del Comitato scientifico del Consorzio per il festivalfilosofia, e Daniele Francesconi, Direttore del festivalfilosofia.