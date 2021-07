Diocesi: Udine, sabato a Cercivento convegno “Oriente e Occidente cristiano: la bontà ci unisce”

“Oriente e Occidente cristiano: la bontà ci unisce”. Questo il tema del convegno che si svolgerà sabato 10 luglio, a Cercivento, nella pieve di San Martino. L’evento, che prenderà il via alle 9.30, è organizzato dalla parrocchia di San Martino in Cercivento in collaborazione con le arcidiocesi di Udine e Gorizia, il Comitato “Bibbia a cielo aperto” e il Comune di Cercivento.

Dopo i saluti delle autorità civili e religiose, Adriano Dell’Asta introdurrà gli interventi di padre Vladimir Zelinskij sul tema “‘Mia gioia’: il fratello per San Serafino” e di padre Enzo Fortunato “San Francesco di Assisi: la bontà inarrestabile”. Al convegno interverrà anche Antonio Zanardi Landi, ambasciatore del Sovrano Militare Ordine di Malta presso la Santa Sede.

Nella stessa giornata, alle 15.30, nei locali del centro espositivo di Cercivento verrà inaugurata la mostra “Icona: una finestra sul mistero di Dio” nella quali verranno esposte icone di scuola russa dell’arcidiocesi di Gorizia. Al taglio del nastro sarà presente l’arcivescovo di Gorizia, mons. Carlo Roberto Maria Redaelli. La mostra resterà visitabile fino al prossimo 30 settembre.