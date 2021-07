Diocesi: Lamezia Terme, tre giorni di celebrazioni per la festa di S. Benedetto

Tre giorni di preghiera e di festa per la comunità del complesso interparrocchiale S. Benedetto in onore del Santo Patrono d’Europa, che si festeggia l’11 luglio: tutte le sere, dal 9 all’11 luglio, alle 18.15 l’esposizione del Santissimo Sacramento e alle 18.30 la recita del Rosario. Venerdì 9 luglio alle ore 19 presiederà la Messa il vescovo di Lamezia Terme mons. Giuseppe Schillaci, che benedirà l’icona di San Benedetto realizzata da suor Ecclesia delle Suore benedettine di Ostuni e arricchita dal maestro orafo Gerardo Sacco. La celebrazione, animata dalla corale diocesana “Benedetto XVI” diretta dal maestro Sara Saladino, “sarà occasione per rendere grazie per i 34 anni di sacerdozio e per i 2 anni di episcopato del vescovo”. Sabato 10 luglio alle ore 19 presiederà la celebrazione mons. Vincenzo Rimedio, in ringraziamento per i 70 anni di sacerdozio del vescovo emerito. Animerà la celebrazione il coro della S. Benedetto. Domenica 11 luglio alle ore 19 la celebrazione sarà presieduta dal vescovo emerito mons. Luigi Cantafora, in ringraziamento per il 52° anniversario di sacerdozio. 10 anni fa la visita di papa Benedetto XVI alla diocesi di Lamezia Terme; l’opera “segno” della visita è stato il Complesso “San Benedetto” con la sua vocazione a rendere un servizio liturgico, caritativo e culturale.