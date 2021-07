Diocesi: Ragusa, il 16 luglio l’ordinazione episcopale di mons. Giuseppe La Placa. Venerdì 9 conferenza stampa con mons. Asta sui dettagli della celebrazione

Si vanno definendo gli ultimi dettagli in vista della celebrazione per l’ordinazione episcopale di mons. Giuseppe La Placa, vescovo eletto di Ragusa, che avverrà venerdì 16 luglio, alle 18, nella cattedrale di San Giovanni Battista. Le misure di prevenzione del Covid imporranno delle limitazioni all’accesso in cattedrale e nel sagrato di piazza San Giovanni dove verranno allestiti dei maxi schermi.

La viabilità nelle zone adiacenti alla cattedrale subirà delle modifiche. Attorno alla cattedrale e al vescovado non si potrà infatti accedere o posteggiare. Previste anche le chiusure per diverse ore di alcune vie. Consigliato il parcheggio in piazza Libertà; nei posteggi a pagamento di fronte al Municipio, nei pressi del Tribunale o a quello di piazza del Popolo. Per i giornalisti che intendano seguire la celebrazione sarà attivata una apposita sala stampa nei locali pastorali della cattedrale al cui interno sono state predisposte delle postazioni fisse per fotografi e operatori tv.

Venerdì 9 luglio, alle 10.30, nella sala Fondo antico della Biblioteca diocesana, con accesso da via Roma 109, si terrà una conferenza stampa, alla presenza dell’amministratore apostolico, mons. Sebastiano Roberto Asta, nel corso della quale saranno fornite ai giornalisti tutte le informazioni sulla celebrazione e sull’arrivo a Ragusa del vescovo eletto.