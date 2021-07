Campagna Caritas-Focsiv: Becchetti (economista), “pandemia, una sciagura che ha colpito in modo differenziato. Ora favorire le buone pratiche”

“La pandemia è stata una sciagura che ha colpito in modo differenziato”: lo ha affermato poco fa Leonardo Becchetti, docente di Economia politica presso la Facoltà di Economia dell’Università di Roma Tor Vergata, nel suo intervento al webinar organizzato da Caritas italiana e Focsiv ad un anno dal lancio della Campagna “Dacci oggi il nostro pane quotidiano”. “In Italia ci sono gruppi che hanno migliorato loro condizioni, ad esempio chi aveva un lavoro pubblico ha potuto risparmiare – ha spiegato Becchetti -. C’è stato un aumento di 82 miliardi di risparmi nelle banche. Al contrario i più colpiti sono stati i settori ad alto assembramento come i trasporti, la ristorazione, il mondo dello spettacolo e non tutti sono riusciti a riconvertirsi al digitale”. Secondo Becchetti è “importante è che le politiche straordinarie dei governi per aiutare chi ha sofferto di più a causa della pandemia non vengano meno”. In generale, ha proseguito, “bisogna aiutare le persone ad essere generative, trovando risposte e soluzioni, mettendo in atto migliori pratiche”. Ad esempio, continuando a “votare con il portafoglio”, premiando le filiere sostenibili e la finanza etica, tutto il mondo dell’economia sociale. Nell’ambito del commercio internazionale, invece, “dobbiamo avere il coraggio di tassare con Iva più elevata i prodotti che non rispettano gli standard sociali e di sostenibilità, perché non sia una corsa al ribasso ma una competizione leale sulla qualità dei prodotti”.