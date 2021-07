Bulgaria: domani elezioni anticipate, quadro frammentato. Grigorov (politologo) al Sir, “la gente aspetta riforme”

“La popolarità politica di Slavi Trifonov è legata al suo patriottismo soft, diverso dai nazionalisti. Slavi vuole ripristinare l’identità bulgara attraverso le canzoni folkloristiche che elevano le virtù popolari e dando esempi di bulgari di successo”. Inoltre “in lui la gente vede la potenzialità di rimuovere Gerb”. L’analista politico Acen Grigorov commenta per il Sir il voto di domani, 11 luglio: elezioni anticipate in Bulgaria, dopo quelle del 4 aprile, perché in un parlamento frammentato non si è riusciti a costruire una maggioranza di governo. Sembra finita l’era del premier uscente Borissov, mentre i sondaggi danno in forte crescita l’attore e cantante Trifonov. Dalle elezioni, secondo il politologo, “purtroppo ci si aspetta un risultato simile a quello di aprile”. Difficile dunque prevedere una soluzione politica per il futuro. Benché membro dell’Ue, la Bulgaria rimane il Paese più povero dei 27 ed è spesso accusata di corruzione e di carenza dello Stato di diritto. “L’attuazione delle riforme dipende molto della composizione del governo e della futura maggioranza parlamentare”, dice Grigorov, che illustra “le grandi aspettative di una riforma della giustizia da parte della società, una riforma per ora appoggiata dai tre partiti della protesta, e anche dei socialisti”. “La gente certamente vorrà un modo di governare molto più efficiente e democratico”.