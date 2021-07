Giovanni Paolo I: Musal, al via l’edizione 2021 di “Appuntamento estivo con Papa Luciani”

Mostre, concerti, incontri, presentazioni di libri, conferenze: il Musal-Museo Albino Luciani di Canale d’Agordo (Belluno) ha preparato una ricca serie di appuntamenti per l’edizione 2021 di “Appuntamento estivo con Papa Luciani”, la rassegna che da 43 anni approfondisce la vita di Albino Luciani e del territorio dove nacque e visse. Il primo evento, stasera, in vista della prima Giornata mondiale dei nonni e degli anziani che si terrà il 25 luglio. Presso la Sala Lina Zandò del Museo, Mattia Mascher presenterà il suo libro “Guida galattica per nonne e nonni del Terzo Millennio. Come affrontare le sfide del futuro insieme ai nipoti” (Edizioni San Paolo).

Tra gli eventi in programma particolare attenzione sarà dedicata ad alcune figure storiche di Canale d’Agordo e del suo territorio, come padre Domenico De Rocco e don Antonio Della Lucia. Il primo sarà al centro della mostra “P. Domenico De Rocco (1889-1958) e la Cina: le avventure di un missionario perseguitato nel Sol Levante” che verrà inaugurata sabato 17 luglio presso il Musal con una conferenza sul tema. Padre De Rocco, che nacque a Forno di Canale (l’allora Canale d’Agordo) nel 1889, partì come missionario nella Cina nel 1919 dove condusse una vita di serio impegno per 28 anni, tra momenti di tensione, guerre e persecuzione. Don Antonio Della Lucia sarà invece al centro dell’incontro di sabato 24 luglio, sempre presso il Musal, quando il direttore del museo, Loris Serafini, presenterà la sua nuova biografia sul sacerdote in preparazione al 150° di fondazione della Prima Latteria Cooperativa d’Italia di Forno di Canale (8 gennaio 1872). Grande attenzione è riservata alla musica, protagonista di una serie di concerti nella chiesa arcipretale di Canale d’Agordo a partire da sabato 24 luglio.

Tanti appuntamenti al Museo Albino Luciani, ma non solo: come sempre sarà visitabile anche la casa natale di Luciani, recentemente riaperta e ora completamente accessibile in tutte le sue stanze, e la Casa delle Regole.