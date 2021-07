Diocesi: Novara, da luglio a settembre “Hope&Walk”, sette appuntamenti nei santuari

Si chiama “Hope&Walk” la proposta estiva della diocesi di Novara nel segno del pellegrinaggio e della riscoperta del patrimonio storico, artistico e paesaggistico del territorio. Da luglio a settembre – informa la diocesi – sono in calendario sette appuntamenti nei santuari e nei Sacri Monti diocesani. L’iniziativa è promossa nell’ambito di “Ora viene il Bello”, la proposta dell’Ufficio per la pastorale del tempo libero, turismo e sport della Cei per creare esperienze generative nell’ambito del turismo e dell’ospitalità religiosi, dei pellegrinaggi e dei cammini di fede, attivando collaborazioni virtuose con enti, associazioni e imprese per la valorizzazione e il rilancio dei territori. “’Andiamo in pellegrinaggio’ è una risposta che da sempre la devozione popolare ha suggerito di fronte a difficoltà personali, familiari, o sociali, come quella che stiamo vivendo. Per chiedere una grazia. O per ringraziare il Signore. Nel mezzo di un tempo così tribolato, vorremmo recuperare queste tradizioni che non si sono mai spente”, spiega il vicario episcopale per la pastorale, don Brunello Floriani. La giornata tipo prevede un ritrovo insieme, un piccolo itinerario immerso nella natura e una conclusione con un incontro dedicato alla preghiera e alla spiritualità. Non è necessario iscriversi, basta presentarsi, all’orario indicato, nel luogo di ritrovo per la partenza. Ad essere coinvolti sono anche gli enti locali e l’Associazione novarese Amici di Santiago che si è occupata della definizione dei percorsi e i cui membri accompagneranno i pellegrini.