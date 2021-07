Spagna: Cee, un corso estivo per seminaristi sulla cura pastorale dei malati e dei loro caregiver

Le Subcommissioni episcopali per i Seminari e per l’Azione caritativa e sociale della Conferenza episcopale spagnola (Cee), attraverso il loro dipartimento di pastorale della salute, promuovono un corso estivo per seminaristi per approfondire la cura pastorale e l’accompagnamento dei malati e dei caregiver. Un tema da sempre a cuore della Chiesa, ma che ha assunto maggior rilievo in quest’anno segnato dalla pandemia. In questa situazione, si legge sul sito della Cee, “Papa Francesco rivolge un appello speciale a consolare e accompagnare i malati e quanti si prendono cura di loro”. Il corso si terrà on line, il 12 e il 13 luglio, e prevederà interventi sull’attenzione spirituale e religiosa in ospedale, sul fine vita, sulle persone anziane e sul personale sanitario.