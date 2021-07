Diocesi: Gorizia, il 12 luglio il patriarca Pizzaballa ad Aquilea per celebrare i santi Ermagora e Fortunato. In piazza lectio magistralis “Chiedete pace per Gerusalemme”

Sarà il patriarca di Gerusalemme dei Latini, mons. Pierbattista Pizzaballa, a presiedere lunedì 12 luglio ad Aquileia le celebrazioni in onore dei santi Ermagora e Fortunato, patroni dell’arcidiocesi di Gorizia e del Friuli Venezia Giulia. La solenne liturgia eucaristica, in programma alle 20 nella basilica patriarcale, sarà concelebrata dai vescovi della Regione e da una rappresentanza dell’episcopato del Veneto, della Slovenia e dell’Austria.

Il rito sarà preceduto, alle 19 in piazza Capitolo, dalla lectio magistralis che mons. Pizzaballa terrà sul tema “Chiedete pace per Gerusalemme”.