Papa al Gemelli: card. Bassetti, “tutte le nostre Chiese in preghiera per lui. Gli auguriamo di riprendere presto il suo ministero”

La sessione straordinaria del Consiglio episcopale permanente si è aperta con il saluto del cardinale presidente, Gualtiero Bassetti, che ha espresso “l’affetto e l’augurio di una pronta guarigione al Santo Padre, degente al Policlinico Gemelli”. È quanto si legge nel comunicato finale del Consiglio permanente straordinario della Cei che si è svolto ieri in videoconferenza. A nome dei vescovi e interpretando i sentimenti di tutte le comunità cristiane, il cardinale ha aggiunto: “Ci rallegriamo per le buone notizie circa la sua salute che continuamente ci giungono. Tutte le nostre Chiese sono in preghiera per Lui. Gli auguriamo di riprendere presto e con rinnovata energia il suo ministero petrino”. Il cardinale ha dunque rinnovato l’auspicio già espresso nel messaggio inviato a Papa Francesco il 5 luglio: “Affidiamo al Signore i medici e tutto il personale sanitario che, con passione e amore, si stanno prendendo cura di lei e di tutti i pazienti e gli ammalati. Anche in questa occasione ci ha insegnato come affrontare la sofferenza. Lo sguardo rivolto agli impegni dei prossimi mesi (il viaggio in Ungheria e in Slovacchia a settembre) e il sorriso abituale dalla finestra del Palazzo apostolico, con cui ci dà appuntamento ogni domenica, sono una grande testimonianza. Non bisogna mai cedere allo sconforto anche nelle ore della fatica più dura. Grazie, Padre Santo!”.