Diocesi: Modena, la Pastorale giovanile organizza due workshop e altrettante serate con il gruppo americano di musica cristiana “The Vigil Project”

L’Ufficio di Pastorale giovanile della diocesi di Modena-Nonantola, martedì 13 e mercoledì 14 luglio, ospiterà a Modena alcuni membri del gruppo americano di musica cristiana “The Vigil Project”. Il programma prevede due workshop alla Città dei Ragazzi (Cdr) dalle 17 alle 18.30, laboratori di formazione musicale rivolti a tutti i giovani musicisti e cantanti della diocesi: il 13 luglio “The birth of a new song – Come nasce un canto nuovo?” e il 14 “Workshop experience – Esperienza di lode e adorazione”. A seguire ci saranno due serate di testimonianza, lode e adorazione aperte a tutti, “Praise and worship nights” martedì 13 luglio sempre alla Cdr, mercoledì 14 in abbazia a Nonantola, alle 21.