Diocesi: Torino, domani la parrocchia di Vallo organizza la giornata in ricordo della venerabile Maria Orsola Bussone

“Incontrando Maria Orsola, giovane per i giovani” è il titolo della giornata promossa, domani 11 luglio, dalla parrocchia di Vallo Torinese, con tutta l’unità pastorale Oltre Stura. Dalle ore 10 la messa nella chiesa di Vallo, poi l’aperitivo, il pranzo insieme e un pomeriggio, dalle ore 14, per i giovani al Centro Maria Orsola in via cardinal Pellegrino. Non solo Vallo ricorda la venerabile Maria Orsola, nell’anniversario della morte, il 10 luglio 1970. Ci saranno i giovani delle sei parrocchie dell’unità pastorale nonché della diocesi di Torino, assieme a ragazzi, famiglie e sacerdoti di diverse parti d’Italia. Un messaggio di saluto ai giovani riuniti arriva a Vallo anche da mons. Ghazwan Baho, da Mosul (Iraq), amico da vent’anni della parrocchia, grazie a mons. Vincenzo Chiarle che ha ospitato il sacerdote mentre era studente a Roma al Collegio Urbano. Ghazwan sarà unito ai giovani che si ritroveranno domenica e negli ultimi due decenni ha portato la testimonianza della giovane venerabile tra le parrocchie irachene che hanno accolto in primavera Papa Francesco.

Maria Orsola Bussone nasce a Vallo Torinese il 2 ottobre 1954. Cresce come ragazza normalissima, ma l’incontro della comunità con la spiritualità dell’unità propria del Movimento dei Focolari, fondato da Chiara Lubich, la trasforma. “Assieme alla parrocchia guidata da don Chiarle vive con impegno e determinazione la bellezza della comunione portata dal Concilio Vaticano II. Scopre nel Vangelo vissuto – non solo letto o meditato, ma vissuto, e vissuto insieme, ogni giorno, ogni ora, ogni momento, con tutte le difficoltà e con la forza di ‘ricominciare’, suo motto – la forza per la scuola, il tempo libero, lo sport, la vita in famiglia, gli incontri”, si legge in una nota.