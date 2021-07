Licenziamenti alla Gkn: card. Betori (Firenze), “trovare una soluzione che metta al centro le persone, la dignità del lavoro, il bene comune”

“L’annuncio dei licenziamenti alla Gkn crea una grande preoccupazione per i lavoratori, per le loro famiglie, per l’intera comunità di Campi Bisenzio e per il territorio fiorentino”. Lo dice, oggi, l’arcivescovo di Firenze, card. Giuseppe Betori. “Il pensiero e la preghiera del vescovo e della diocesi vanno a chi oggi teme improvvisamente di perdere il proprio posto di lavoro. Oltre ad esprimere la vicinanza, auspico che con l’impegno di tutte le parti interessate e delle istituzioni si possa aprire un dialogo e trovare una soluzione che metta al centro le persone, la dignità del lavoro, il bene comune”, aggiunge il porporato.

Una comunicazione di licenziamento immediato e chiusura dello stabilimento, infatti, è arrivata via mail, ieri, ai 422 dipendenti della Gkn di Campi Bisenzio. L’impresa, attiva nel settore della componentistica per auto, è da tempo in crisi.