“A Sua Immagine”: oggi puntata su Catania, Sant’Agata e Franco Battiato. Domani focus sulla seconda domenica del mare durante la pandemia

“Catania bagnata dal mare e ricoperta dalla cenere dell’Etna, Catania che si affida totalmente a Sant’Agata, Catania barocca. La Sicilia, culla di musicisti famosi, non ultimo Franco Battiato, accoglie Lorena Bianchetti sin dalle acque di San Giovanni Licuti, circondate dagli scogli lavici che abbracciano i pescatori dalle prime luci del mattino”. Torna in onda su Rai Uno, oggi, alle 15.45, “A Sua Immagine” con un viaggio che si snoda tra le acque termali delle antiche terme Achilliane che scorrono al di sotto del duomo, la cattedrale di Sant’Agata, “casa” di tutti i catanesi; è qui che nelle feste di febbraio e agosto, prima della pandemia, accorrevano per “aggrapparsi” alla cappella attendendo l’uscita del busto reliquiario che sarebbe poi stato portato dal fercolo, una straordinaria macchina usata per la processione. La vita della giovane Agata, vergine e martire, raccontata attraverso i suoi luoghi, anche quelli del martirio che parlano di una fede mai rinnegata a costo della propria esistenza, si mescola con la bellezza di una città vivace che cerca di tornare alla normalità dopo il picco della pandemia. “E tra testimonianze storico-architettoniche e religiose – si legge nella nota di presentazione -, fanno capolino due artisti che hanno avuto il privilegio di condividere una parte importante del loro cammino con il maestro Franco Battiato: Angelo Privitera, suo storico tastierista, e Luca Madonia, cantante e musicista che si esibì a Sanremo con Battiato”. A seguire torna l’appuntamento con don Luigi Verdi e “Le ragioni della speranza”.

La puntata di domenica 11 luglio sarà invece incentrata sulla seconda domenica del mare che la Chiesa celebra durante una pandemia. Lorena Bianchetti in studio con Donatella Bianchi, presidente del Wwf Italia e conduttrice della trasmissione di Rai Uno Linea Blu, e con Fabrizio Giannini, che lavora sulle navi e come diacono testimonia il suo servizio a favore dell’apostolato del mare: commenteranno il valore della grande risorsa acquatica che, oltre ad essere da sempre un’importante via di comunicazione, è anche un grande polmone d’ossigeno per l’intero pianeta Terra. Come di consueto, alle 10.55 la linea passerà alla santa messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla cattedrale di Savona. Non mancherà neanche questa domenica la voce di Papa Francesco che dopo l’intervento chirurgico dei giorni scorsi tornerà a recitare la preghiera dell’Angelus dal Gemelli.