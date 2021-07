Diocesi: Isernia-Venafro, dal 12 luglio il campus per ragazzi “Facciamo festa”

Si terrà a Macchia d’Isernia dal 12 al 16 luglio, nello spazio antistante l’oratorio parrocchiale, il campus per bambini e ragazzi da 6 a 13 anni, organizzato dall’Ufficio per la famiglia e nuova evangelizzazione della diocesi di Isernia-Venafro. “Facciamo festa” è il titolo, ispirato alla parabola del Padre Misericordioso, che i partecipanti mediteranno e metteranno in scena nello spettacolo finale, attraverso una tecnica di animazione creativa della Parola di Dio. Accanto ai piccoli saranno impegnati in prima linea i “Giovani con le scarpe”, una realtà di adolescenti che durante tutto l’anno si incontra per crescere in umanità e fede, e che nelle attività estive dà la possibilità ai giovani di mettere in azione il loro protagonismo così prezioso per le nostre comunità. Quest’anno, con un ruolo attivo, ci saranno anche diversi genitori, per dare un taglio familiare al campus e garantire ai vari momenti previsti in programma di svolgersi con ordine e attenzione a tutti. Oltre alla preghiera e alla meditazione della Parola di Dio, tanto attesi sono i giochi, soprattutto quelli con l’acqua, capaci di scatenare allegria e tanto coinvolgimento.