Diocesi: Gaeta, domani l’ammissione del seminarista Silvio Filosa ai candidati agli ordini sacri

Domani, domenica 11 luglio, alle ore 19, nella chiesa dell’Annunziata a Maranola di Formia, si terrà l’ammissione, tra i candidati agli Ordini sacri del diaconato e del presbiterato, del seminarista Silvio Filosa. La celebrazione sarà presieduta dall’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari e sarà trasmessa sulla pagina Facebook “Arcidiocesi di Gaeta” e su Radio Civita InBlu.

Silvio è nato del 1995 ed è originario della parrocchia di Maranola dove ha frequentato l’Azione Cattolica e ha svolto i servizi di educatore Acr, ministrante e catechista. Dopo la maturità classica conseguita nel 2014 presso il liceo di Formia, ha conseguito il baccalaureato in Filosofia nel 2017 presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma risiedendo nel Collegio universitario “Villa Nazareth”. Nel 2017 è entrato nel Seminario regionale di Anagni, il Pontificio Collegio Leoniano dove tutt’ora è seminarista al terzo anno del cammino formativo.

Secondo le norme della Chiesa, con il rito di ammissione “colui che aspira al diaconato o al presbiterato manifesta pubblicamente la sua volontà di offrirsi a Dio ed alla Chiesa per esercitare l’ordine sacro; la Chiesa, da parte sua, ricevendo questa offerta, lo sceglie e lo chiama perché si prepari a ricevere l’ordine sacro, e sia in tal modo regolarmente ammesso tra i candidati al diaconato e al presbiterato”. Silvio ha scelto come motto dell’ammissione un versetto del Salmo 15: “Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra”.