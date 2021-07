Migranti: mons. Perego (Fondazione Migrantes), “la preghiera di domani si accompagna all’impegno per un’Europa solidale”

“La nostra preghiera domenica sarà anche accompagnata da un impegno, che nasce dal ricordo di S. Benedetto, patrono d’Europa, perché l’Europa si apra alla solidarietà nei confronti dei richiedenti asilo, da una parte, attraverso una nuova operazione Mare nostrum per il salvataggio in mare e, dall’altra, per un sistema europeo di accoglienza che veda impegnati tutti i 27 Paesi europei”. Così mons. Gian Carlo Perego, arcivescovo di Ferrara-Comacchio e presidente della Fondazione Migrantes, parla dell’iniziativa della Cei di proporre domani, in tutte le parrocchie italiane, una preghiera per i migranti. È un “impegno che chiede – scrive su www.migrantesonline.it – la responsabilità di tutti, dai singoli cittadini ai governi. È un impegno per la vita, che va tutelata sempre”. Domani un ricordo per le persone migranti – uomini, donne e bambini – che sono morte nel nostro mare, il Mediterraneo. Sono oltre 7.000 dal 2017 e quasi 700 nei primi sei mesi del 2021. “Sono nostri fratelli e sorelle che nel loro cammino, talora in fuga dalla morte, dalla miseria, dalla guerra, dalle inondazioni, hanno trovato la morte mentre cercavano la vita, la sicurezza, un futuro”, conclude mons. Perego.