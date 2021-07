Diocesi: Città di Castello, appello per il restauro della cappella della Madonna delle Grazie

Da alcuni mesi la parrocchia di Santa Maria delle Grazie è impegnata nel restauro della cappella del santuario, dove si venera la patrona di Città di Castello e della diocesi. È un luogo ricco di fede, storia e arte caro a tutti i castellani. “I lavori sono stati avviati nello scorso mese di settembre e al momento sono stati già completati l’adeguamento antisismico, l’installazione dell’impianto di riscaldamento a pavimento e il montaggio delle nuove mattonelle in cotto, ma il progetto prevede anche la collocazione di una vetrata per poter riscaldare la cappella nei mesi invernali, il restauro degli affreschi e della cornice in pietra del portale laterale – spiega una nota -. L’impegno economico è notevole e in buona parte è sostenuto da un contributo della Conferenza episcopale italiana attraverso i fondi del’8×1000 alla Chiesa cattolica. La parte rimanente è a carico della parrocchia”. In considerazione del profondo legame religioso, storico e culturale del santuario delle Grazie con la città, “il Consiglio parrocchiale affari economici fa appello a tutti i cittadini perché, sull’esempio di quanto avvenuto nelle generazioni passate, anche oggi rinnovino il loro impegno a mantenere e abbellire un luogo così significativo”. I lavori si possono sostenere in tre modi: acquistando una mattonella per un importo minimo di 50 euro; sostenendo il restauro di una lunetta affrescata con 1.500 o 3.000 euro (rispettivamente per le piccole e le grandi); devolvendo una offerta libera.