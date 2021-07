Diocesi: Firenze, all’Opera di Santa Croce ampliati da lunedì orario d’apertura e numero visitatori. Riapre il chiostro grande. A giugno visitatori raddoppiati

Nuovi interventi per migliorare l’esperienza di visita e la qualità dell’accoglienza del complesso monumentale di Santa Croce a Firenze. Si tratta di ulteriori tappe del progetto integrato “Verso un nuovo tempo”, strategia di valorizzazione e di gestione attuata dall’Opera di Santa Croce per accompagnare la ripartenza dopo la pandemia, ponendo in primo piano la straordinaria unicità del complesso monumentale. L’obiettivo è offrire l’opportunità di un approccio turistico più consapevole che supera le dinamiche della fruizione veloce, quella del mordi e fuggi.

È un’azione su più fronti quella che parte la prossima settimana: si agisce su orari e percorso di visita, spazi e servizi. Da lunedì 12 luglio viene ampliato l’orario di apertura: i visitatori saranno accolti dalle 9,30 alle 17,30 (ultimo ingresso ore 17). Al contempo sarà portato a trenta (attualmente è venti) il numero delle persone ammesse in gruppo per le visite guidate.

Accanto a questa iniziativa c’è la riapertura al pubblico dello scenografico chiostro grande del Rossellino con i suoi volumi ampi ed eleganti, spazio identitario della spiritualità francescana che anima il complesso architettonico.

L’Opera di Santa Croce intanto ha registrato, tra maggio e giugno, il raddoppio della media giornaliera dei visitatori e il dato è in continua crescita: da quattrocento turisti che ogni giorno acquistavano il biglietto per ammirare il complesso monumentale si è passati a ottocento.