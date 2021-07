Uefa Euro 2020: Speranza (min. Salute), “domani sosteniamo i nostri campioni con responsabilità, ricordiamo distanziamento e mascherine”

“Domani sarà una giornata straordinaria per lo sport italiano. Terminano gli europei di calcio ed il torneo di Wimbledon con gli azzurri grandi protagonisti. È una bella gioia dopo mesi terribili. Anche in questi momenti di orgoglio nazionale non dimentichiamo mai che la nostra ‘partita’ per sconfiggere il Covid non è ancora vinta”. Queste le parole del Ministro della Salute, Roberto Speranza.

“Sosteniamo i nostri campioni con responsabilità, ricordando le regole del distanziamento e utilizzando correttamente le mascherine”, l’appello di Speranza.