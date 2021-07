Special Olympics: oggi #WalkingTogether e #BacktotheGames, tour virtuale da Abu Dhabi a Chicago per i 100 anni della nascita della fondatrice Eunice Kennedy

Oggi ricorre il centenario dalla nascita di Eunice Kennedy Shriver, fondatrice del Movimento Special Olympics nel mondo, colei che per prima ha osservato come le persone con disabilità intellettive, se messe nelle giuste condizioni, siano in grado di dimostrare capacità e talenti attraverso lo sport.

Nata nel 1921 a Brookline, Eunice Kennedy è cresciuta con la sorella Rosemary, giovane donna con una disabilità intellettiva che ha ispirato tutta la sua vita. Le note e terribili vicende della famiglia Kennedy legate a Rosemary hanno provocato in Eunice un incolmabile desiderio di riscatto per tutte le persone con disabilità intellettive. Oggi, grazie alla sua tenacia, quel desiderio si è trasformato in un Movimento sportivo che conta oltre 5milioni di atleti in 200 Paesi al mondo.

Special Olympics in Italia ne onora la memoria, durante tutto il corso dell’anno, in particolare attraverso l’intitolazione di strade, piazze e spazi pubblici ed oggi, in occasione del centenario, lanci la sfida di intitolare entro un anno, altri 100 nuovi luoghi o monumenti particolari alla fondatrice, per “portare avanti la mission e far conoscere il Movimento ad un numero sempre crescente di persone, di potenziali atleti e delle loro famiglie che ancora non ne conoscono le potenzialità”, si legge in un comunicato.

Gli atleti Special Olympics, invece, celebreranno la fondatrice attraverso il viaggio virtuale nel tempo: il challenge #WalkingTogether #BacktotheGames. Partiti da Abu Dhabi, sede dei più recenti Giochi mondiali, oggi raggiungono Chicago, sede nel 1968, dei primi Giochi Special Olympics in Illinois. L’iniziativa, lanciata da Special Olympics Italia, è realizzata in collaborazione con Sport e Salute.