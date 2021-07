Diocesi: Patti, a Gioia Marea il convegno “La persona con disabilità nella comunità cristiana”

“La persona con disabilità nella comunità cristiana”. Sarà questo il tema del III convegno diocesano per le persone con disabilità che si terrà nelle mattinate del 12 e 13 luglio presso il Villaggio della Speranza a Gioiosa Marea, per iniziativa della diocesi di Patti con la collaborazione degli Uffici diocesani Caritas, catechistico e liturgico e della “Fondazione Villaggio della Speranza – Il dopo di noi onlus”.

Presieduta dal vescovo diocesano, mons. Guglielmo Giombanco, la due giorni è rivolto a parroci, responsabili parrocchiali dei gruppi Caritas, famiglie con figli disabili, responsabili di associazioni che si occupano di persone disabili e che operano sul territorio diocesano.

I lavori, che prenderanno il via alle 9.30 di lunedì 12, saranno condotti da don Fabio Marella, vicedirettore della Caritas diocesana di Firenze, dov’è responsabile dell’Oda e cappellano dell’ospedale Meyer. Seguiranno le testimonianze di Salvatore e Loredana Maniaci e della dottoressa Simona Ceraolo.

Alle due mattinate si potrà partecipare sia in presenza, nel pieno rispetto della normativa anti-Covid (dalle 9 alle 13), sia in modalità attraverso lo streaming sui canali di comunicazione della diocesi di Patti e della Caritas diocesana di Patti (dalle 10 alle 11).