Diocesi: Grosseto, lunedì 9 agosto l’ingresso del vescovo Giovanni Roncari

“Il vescovo eletto Giovanni Roncari farà il suo ingresso ufficiale nella sua nuova diocesi nel pomeriggio-sera di lunedì 9 agosto, quando la città e la Chiesa di Grosseto saranno già pienamente dentro il clima di festa per il patrono san Lorenzo”. Ad annunciarlo è il vescovo Rodolfo Cetoloni, amministratore apostolico della diocesi di Grosseto.

“Con il vescovo Giovanni avevamo già condiviso la convinzione che sarebbe stato un segno bello – come fu già nel 2013 con il mio ingresso – quello di avviare il suo ministero episcopale in mezzo a noi a partire dalle celebrazioni di san Lorenzo. Preso atto a malincuore – nel confronto con le istituzioni preposte – che per l’organizzazione della grande processione del 9 agosto non ci sono le condizioni necessarie, abbiamo ritenuto di offrire, attraverso l’ingresso in diocesi di mons. Roncari, una nuova opportunità di festa”, dice mons. Cetoloni.

La messa nella quale avrà luogo il passaggio del pastorale dal vescovo Cetoloni al vescovo Roncari sarà celebrata il 9 agosto, alle 19, nella cattedrale di san Lorenzo.

“Prima della messa, la cui parte iniziale – come prevede il rito – sarà presieduta dall’arcivescovo metropolita di Siena, il card. Augusto Paolo Lojudice – spiega il vicario generale don Paolo Gentili – ci saranno tre tappe di avvicinamento del vescovo Giovanni alla sua nuova Chiesa, in tre luoghi simbolici del territorio. Prima dell’ingresso in cattedrale, si terrà il saluto con le istituzioni civili e militari”.

A motivo del Covid, che non consente di poter accogliere in cattedrale un numero ampio di persone, l’idea è di utilizzare anche la piazza esterna, quasi come una prosecuzione naturale dell’interno del duomo. Nella piazza saranno allestite sedie e un maxischermo per seguire bene la celebrazione, ricca di segni.

“Vogliamo che l’ingresso del vescovo, nei limiti del possibile, sia una festa di un popolo e del suo pastore – conclude don Gentili – ed è per questo che abbiamo scelta la sera del 9 agosto per agevolarne la partecipazione”.

Il 10 agosto, solennità di san Lorenzo, il card. Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo metropolita di Siena-Colle Val d’Elsa-Montalcino, presiederà il pontificale, alle ore 11 in cattedrale, durante il quale il sindaco offrirà il cero votivo, offerto a nome della Città. Concelebreranno mons. Roncari, mons. Cetoloni e sacerdoti della diocesi.