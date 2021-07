Cinema: Fondazione Ente dello Spettacolo, dal 29 luglio al 1° agosto la seconda edizione del Lecco Film Fest

Torna il Lecco Film Fest. Si svolgerà da giovedì 29 luglio a domenica 1° agosto a Lecco, in diversi punti del centro cittadino, la seconda edizione del festival di cinema e cultura proposto da Confindustria Lecco e Sondrio e Fondazione Ente dello Spettacolo. Titolo dell’edizione 2021 è “Ciò che fa bello il mondo”, citazione dal messaggio di Papa Francesco in occasione della Giornata internazionale della donna 2020.

Le giornate saranno caratterizzate da proiezioni, incontri con gli autori e gli attori, masterclass, ma anche sconfinamenti artistici nei campi del teatro e della musica. Non mancherà poi l’impegno formativo per i più giovani. Il Lecco Film Fest sarà infatti occasione per un percorso formativo organizzato in collaborazione con l’Istituto Toniolo e rivolto agli studenti vincitori di Opera Prima, concorso di racconti brevi e di soggetti per film e serie tv, aperto anche agli studenti delle scuole del territorio.

L’edizione 2021 proporrà in tutti gli incontri la prospettiva del femminile, a partire da una delle novità di quest’anno: il Premio Lucia, riconoscimento letterario nazionale rivolto alle autrici di romanzi. Inoltre, proprio da Lecco inizierà il suo percorso la mostra “Nuovo cinema Morricone” la prima su uno dei più celebri compositori che con le sue colonne sonore ha reso preziosi tanti capolavori cinematografici.

“Crediamo molto nel festival nato lo scorso anno al tempo della pandemia e riproposto in questa estate ancora segnata da molte incertezze, paure e difficoltà – spiega mons. Davide Milani, presidente di Fondazione Ente dello Spettacolo e prevosto di Lecco –.Vogliamo proporre esperienze di bellezza alla città e ai suoi abitanti, offrire un’occasione unica anche ai tanti turisti che stanno tornando sul lago. Non è facile organizzare manifestazioni così complesse con tutte le limitazioni imposte dalla pandemia. Ma questo impegno lo riteniamo necessario. Crediamo che l’incontro tra le persone, l’ascolto reciproco, il confronto con i protagonisti della cultura cinematografica e delle altre arti sia la via privilegiata per rileggere il tempo difficile che abbiamo attraversato e riconoscere tutto ciò che di positivo comunque abbiamo visto accadere. Illuminati dalla bellezza siamo aiutati a fare tesoro della nostra vita, della realtà, anche in momenti drammatici. Gli ospiti che avremo a Lecco ci aiuteranno in questo sforzo”.

Il programma completo della seconda edizione del Lecco Film Fest verrà presentato a Lecco lunedì 12 luglio, alle ore 11, con una conferenza stampa presso la sede di Confindustria Lecco e Sondrio in via Caprera 4.