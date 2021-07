Diocesi: Udine, domani l’arcivescovo Mazzocato presiede i primi vespri. Lunedì mattina messa solenne in cattedrale, la sera ad Aquileia con mons. Pizzaballa

In occasione della festa dei patroni dell’arcidiocesi di Udine, i santi Ermacora e Fortunato, che ricorre il 12 luglio, si rinnova la significativa tradizione che vede l’arcivescovo celebrare i primi vespri della festa assieme ai sacerdoti, ai diaconi e agli operatori pastorali per presentare loro le linee del prossimo anno pastorale. L’appuntamento di mons. Andrea Bruno Mazzocato con i collaboratori impegnati nelle parrocchie e nelle foranie è per domenica 11 luglio in cattedrale, alle ore 20.30. “Si tratta di indirizzi che tengono conto da una parte dell’esperienza vissuta in tempo di pandemia, e degli inviti dello Spirito che ci sono giunti in questo tempo – ha anticipato mons. Mazzocato nella consueta intervista settimanale ai microfoni di Radio Spazio –, dall’altro lato guardano all’attuazione del progetto diocesano delle Collaborazioni pastorali. Sarà l’occasione per dare uno sguardo all’anno pastorale che inizierà dopo l’estate e per il quale presenteremo un programma definito in settembre”.

Il riferimento biblico, ha preannunciato il presule, sarà all’episodio della pesca miracolosa e all’invito forte che Gesù rivolge agli apostoli: “Prendete il largo e gettate le reti” che sarà il tema pastorale per il 2021/2022.

Lunedì 12 luglio, solennità dei santi patroni, l’arcivescovo presiederà la messa alle 10.30 in cattedrale. Alle 20, nella basilica di Aquileia, la concelebrazione eucaristica con i vescovi della regione, presieduta da mons. Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei latini. Sarà presente anche una rappresentanza degli episcopati del Veneto, della Slovenia e dell’Austria. In precedenza, alle 19, in piazza Capitolo, mons. Pizzaballa terrà una Lectio magistralis sul tema “Chiedete pace per Gerusalemme”.