Domani, domenica 11 luglio, alle ore 18, nella basilica cattedrale di Cefalù, il vescovo, mons. Giuseppe Marciante, presiederà una celebrazione eucaristica nel giorno del 12° anniversario della sua ordinazione episcopale. Nelle parrocchie di Cefalù nel pomeriggio non saranno celebrate messe per consentire ai fedeli di recarsi in duomo.