Diocesi: Salerno, martedì 13 mons. Bellandi presiede celebrazione per anniversario dedicazione cattedrale

Martedì 13 luglio, alle ore 19, presso il duomo di Salerno si tiene la celebrazione presieduta dall’arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, mons. Andrea Bellandi, in occasione dell’anniversario della dedicazione della cattedrale di Salerno. “Vogliamo ricordare – si legge sul sito diocesano – quell’evento di portare eccezionale per la storia religiosa e culturale della nostra città di Salerno, che accolse il Papa Gregorio VII, condotto dal duca Roberto il Guiscardo, per consacrare la nostra cattedrale, tesoro stupendo di arte, perché sulle spoglie di San Matteo fosse per sempre casa di fede, di preghiera, di fervida comunione di vita”.