Fondazione Don Milani e Anpi: Barbiana e Monte Giovi, inaugurazione Sentiero della Resistenza. Raduno partigiani e giovani

“Una giornata dedicata alla memoria e alla riflessione che parte dal cippo di Padulivo, arriva a Barbiana e prosegue fino a Monte Giovi per ricordare e rinnovare i valori dell’impegno civile, la giustizia sociale e la lotta partigiana che in quei luoghi hanno avuto radici ed eco”. È quanto propongono per domenica 11 luglio Fondazione Don Lorenzo Milani assieme all’Anpi provinciale e ai Comuni di Pontassieve, Rufina, Dicomano, Vicchio, Pelago e Borgo San Lorenzo, con la partecipazione della presidenza della Camera dei deputati, della Regione Toscana, della Città metropolitana di Firenze, del Comune di Firenze e dell’Istituto storico toscano della Resistenza e dell’età contemporanea. La giornata si apre alle 9.15 con la celebrazione al cippo di Padulivo e il taglio del nastro del Sentiero della Resistenza, la salita a piedi, dal percorso della Costituzione fino a Barbiana, dove alle 10.45 sono previsti gli interventi delle autorità e poi si proseguirà fino alla faggeta di Monte Giovi, dove alle 13.00 partirà il corteo con la deposizione delle corone ai caduti ai monumenti del Parco della memoria. Alle 15.30 la manifestazione terminerà con le parole e la musica di Letizia Fuochi, nel suo recital “Libertà – parole e canzoni Resistenti”.

Tra gli interventi previsti: il presidente della Fondazione Don Lorenzo Milani Agostino Burberi, il presidente nazionale Anpi Gianfranco Pagliarulo, il segretario di presidenza della Camera dei deputati Luca Pastorino. Oggi, sabato 10, sono invece in programma, fra Colognole di Pontassieve e Celle di Dicomano escursioni, camminate lente, canti e letture e intitolazioni di sentieri a fatti e persone le cui vicende hanno segnato la storia di questi luoghi negli anni della seconda guerra mondiale. Per maggiori informazioni: Fondazione Don Milani contatti@donlorenzomilani.it; marco.sbardella@unifi.it; Comune di Pontassieve segreteria.sindaco@comune.pontassieve.fi.it.