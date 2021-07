Diocesi: Bologna, domani l’arcivescovo Zuppi celebra messa per 6° anniversario della morte del card. Giacomo Biffi

Domenica 11 luglio, alle ore 17.30, in cattedrale, a Bologna, l’arcivescovo, card. Matteo Zuppi, presiederà la messa in suffragio del card. Giacomo Biffi nel 6° anniversario della morte.

Altri appuntamenti con il cardinale in settimana. Martedì 13, alle ore 20.30, a Le Budrie (San Giovanni in Persiceto) davanti al santuario di Santa Clelia Barbieri l’arcivescovo presiederà la celebrazione eucaristica in occasione della festa della Santa. La liturgia sarà trasmessa in diretta streaming sul sito dell’srcidiocesi www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”.

Venerdì 16 alle ore 19.30 nella parrocchia di Galliera il card. Zuppi celebrerà la messa per la riapertura della chiesa restaurata dopo i danni del terremoto del 2012.

Tutte le liturgie e gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid.