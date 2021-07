Festival biblico: “in villeggiatura”, si parte in Valbelluna (Belluno) il 17 e 18 luglio

Riprendono le attività “dal vivo” della 17ª edizione del Festival Bbblico che, dopo gli eventi che dall’11 al 27 giugno hanno coinvolto le città e le province di Vicenza, Verona, Padova, Rovigo, Vittorio Veneto e Treviso, torna per il secondo anno consecutivo nel mese di luglio nella sua versione in villeggiatura, raddoppiando, però, in questo 2021 l’appuntamento con l’esperienza organizzata nelle aree interne che unisce cultura e natura nell’ottica di promuovere un turismo dolce e sostenibile in aree spesso considerate marginali o comunque estranee ai consueti itinerari turistici. La kermesse farà, infatti, tappa sabato 17 e domenica 18 in Valbelluna, nei comuni di Borgo Valbelluna, Feltre e Pedavena – tappa quanto mai importante perché inaugura la collaborazione del Festival con la diocesi di Belluno-Feltre – e sabato 24 e domenica 25 a Pedescala, frazione del comune di Valdastico, in provincia di Vicenza.

Come per tutti gli appuntamenti in programma quest’anno, sia dal vivo sia in digitale, sarà ancora la fratellanza universale a fare da filo conduttore ai dialoghi, alle meditazioni, alle passeggiate, ai concerti e agli spettacoli che accompagneranno il pubblico in questo doppio fine settimana “fuori porta”.

Tra i protagonisti degli appuntamenti la scrittrice Maria Pia Veladiano; don Luca Peyron, direttore dell’Ufficio Servizio per l’apostolato digitale della diocesi di Torino e docente di teologia all’Università Cattolica; l’alpinista Manrico Dell’Agnola; il giornalista Valerio Pellizzari, inviato speciale de Il Messaggeroe poi editorialista de La Stampa.

Info, programma e modalità di partecipazione su sito: https://www.festivalbiblico.it/programma-villeggiatura-2021/.