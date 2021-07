Rai Due: “Sulla Via di Damasco”, la puntata di domani dedicata a San Benedetto

“Ora et labora”: la Regola senza tempo iscritta nel Dna dell’Europa. Sono passati oltre 1500 anni, ma la spiritualità di San Benedetto vale anche oggi? Della sua eredità, dei suoi frutti, delle sue opere, si occuperà la prossima puntata di “Sulla Via di Damasco”, in onda domani, domenica 11 luglio, su Rai Due, alle ore 8.50. In compagnia di p. Cesare Falletti, monaco cistercense fondatore del Monastero “Dominus Tecum” in Piemonte, il programma di Vito Sidoti entrerà nel cuore di un grande passato che vive ancora oggi nei monasteri, luoghi della memoria immersi nel silenzio, intorno ai quali fiorisce la vita e prospera l’amore per gli altri. Il viaggio di Eva Crosetta, sulle orme di San Benedetto, toccherà due realtà, quella dei Cistercensi e quella dei Trappisti. Si comincia da Sora (Fr), dall’abbazia di San Domenico: qui spiritualità e operosità si incontrano in molte iniziative di solidarietà e di contrasto alle nuove povertà. Le telecamere proseguiranno verso il Monastero dei Trappisti di Frattocchie, a Roma, per incontrare p. Loris Tomassini: racconterà le ragioni della clausura nel cuore del mondo. “I monaci non sono in mezzo al mondo, non ci facciamo vedere – ha detto p. Falletti – però non ci nascondiamo neanche, siamo dove siamo e tutti sanno che siamo lì”. La regia è di Alessandro Rosati.