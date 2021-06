Terra Santa: Betlemme, riaperta sala multifunzionale del Terra Santa College. Custode Patton, “luogo dove costruire cultura e pace”

Betlemme

Dopo mesi di restauri, la sala multifunzionale del Terra Santa College di Betlemme riapre le porte. La “Saint Francis Millennium hall”, dopo essere stata messa in sicurezza e rinnovata, è stata inaugurata nei giorni scorsi alla presenza delle più importanti autorità religiose e civili di Betlemme. Lo riporta il sito della Custodia di Terra Santa. Nella stessa giornata si è svolta anche la consegna dei diplomi agli studenti del Terra Santa College, che hanno svolto gli esami finali. L’idea di costruire la sala per ospitare grandi eventi a Betlemme nacque nel 1997 e prese corpo nel 1998, quando fu inaugurata, alla presenza dell’allora Custode di Terra Santa, fr. Giovanni Battistelli, e del presidente palestinese Yasser Arafat. La sala ha visto passare, nel corso degli anni, migliaia di pellegrini ed eventi internazionali, oltre che essere stata preparata nel 2000 ad accogliere in caso di pioggia Giovanni Paolo II durante il suo pellegrinaggio per il Giubileo. A benedire la sala e a scoprire le opere d’arte, è stato il Custode di Terra Santa, padre Francesco Patton, mentre padre Ibrahim Faltas, direttore dell’Ufficio centrale delle scuole di Terra Santa e del Terra Santa College di Betlemme ha illustrato al pubblico il significato delle novità introdotte. Una delle più importanti riguarda lo sport: il pavimento della sala è stato ricoperto di erba sintetica e sarà così possibile disputare partite di calcio in un campo professionale, riconosciuto dalla Fifa. Un’area specifica sarà infine dedicata all’attività ginnica, con utilizzo di attrezzatura sportiva. “La ‘Saint Francis Millennium Hall’ sarà una sala multifunzionale – ha spiegato p. Faltas –. Ha una dimensione così ampia che potrà ospitare eventi con numerosi partecipanti ed essere utilizzata anche per le grandi celebrazioni in vista del giubileo del 2025. La realizzazione di questa sala è un dono per i bambini di Betlemme. Oggi 82 ragazze e ragazzi si sono diplomati ed è stata una grande giornata. Va ricordato che quest’anno Betlemme è capitale della cultura araba, oltre ad essere la capitale del Natale. La gente di Betlemme merita questa festa”. “Questa sala – ha commentato Patton – è un posto molto bello in cui gli studenti possono fare sport e attività culturali ed è importante che ci siano luoghi come questi per i nostri giovani, in cui la cultura può essere coltivata. In questo modo il Paese può crescere costruito su pietre solide. Lo stemma della Custodia che vi campeggia è il simbolo del nostro impegno per la pace, la fraternità e la costruzione di un mondo in cui tutti riconosciamo gli altri come nostri fratelli e sorelle”.