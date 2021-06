Oratori: Petracca (Fondazione Acli Ambrosiana), “riapertura un altro bel segnale di ripartenza post Covid”

“Oggi aprono in sicurezza gli oratori estivi (da taluni denominati anche Grest), una realtà consolidata a Milano e in Lombardia. Si tratta di un servizio educativo aperto a tutti i bambini e i ragazzi in età scolare che occupa il tempo fino a ieri dedicato alla scuola”: è il commento di Paolo Petracca, presidente della Fondazione Acli Ambrosiana, per il quale la riapertura è “un altro bel segnale di ripartenza post Covid, tornano i sorrisi”.

“Un servizio offerto in forma ‘professionale’ grazie all’impegno di migliaia di giovani volontari, ma anche da nonne, nonni, madri e padri che gratuitamente donano il loro tempo per i propri nipoti o figli e per i figli di altri. Un esempio di solidarietà, sussidiarietà unanimemente apprezzato dall’opinione pubblica e sostenuto dalle istituzioni”, aggiunge.

“Se si dovesse fare una valutazione di impatto sociale di questo fenomeno i risultati sarebbero, ne sono certo, imponenti sia sul piano economico, sia sul piano pedagogico-relazione. Oggi si inaugura un autentico capitale sociale vivente della nostra società ambrosiana, la cui unità di misura sono i sorrisi dei bambini, dei ragazzi, dei giovani e degli adulti”, osserva Petracca.

“Riconoscerlo, premiarlo, sostenerlo sempre poi anche sul fronte economico da parte del Comune e della Regione ritengo sia un dovere delle istituzioni locali perché il bene che si fa senza clamore è come una foresta che cresce che migliora per tutti il clima e l’aria che si respira”, conclude il presidente della Fondazione Acli Ambrosiana.