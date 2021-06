Diocesi: Chiavari, venerdì messa di ringraziamento per il ministero episcopale di mons. Tanasini

Venerdì 11 giugno, nella solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, la Chiesa di Chiavari ringrazierà mons. Alberto Tanasini per il suo ministero episcopale e per il lungo servizio pastorale alla comunità diocesana. Lo farà nella celebrazione eucaristica che il vescovo presiederà alle 20.30 nella cattedrale di Nostra Signora dell’Orto. Saranno a disposizione posti a sedere all’interno e all’esterno della cattedrale.

Tanasini, consacrato vescovo nel 1996, ha guidato la Chiesa di Chiavari per 17 anni, dalla primavera del 2004 allo scorso 10 aprile quando Papa Francesco ha accolto la sua rinuncia al governo pastorale della diocesi per raggiunti limiti di età nominando come suo successore mons. Giampio Luigi Devasini. Tanasini rimarrà amministratore apostolico della diocesi fino all’ingresso del nuovo vescovo, fissato per domenica 20 giugno.