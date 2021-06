Ungheria: smentita della Segreteria generale vescovi, Papa incontrerà premier Orbán e presidente Áder

Durante la sua visita in Ungheria il 12 settembre prossimo per il Congresso Eucaristico Internazionale, Papa Francesco incontrerà sia il presidente János Áder che il primo ministro Viktor Orbán. È quanto fa sapere oggi la Segreteria generale della Conferenza episcopale ungherese in un comunicato per smentire le notizie “false” diffuse nei giorni scorsi dai media, secondo le quali il Papa non avrebbe incontrato i due leader politici. “È previsto – si legge nella nota – che Papa Francesco arriverà per la Messa di chiusura (Statio Orbis) del 52° Congresso Eucaristico Internazionale in Ungheria il 12 settembre 2021. Prima della Santa Messa si incontrerà distintamente con i leader dello Stato Ungherese, cioè il presidente János Áder, il primo ministro Viktor Orbán, i membri del Governo e altri alti dignitari dello Stato. Riteniamo increscioso che si sono diffusi notizie ed interpretazioni false nei mass media sia locali che internazionali sul programma del Santo Padre in Ungheria, ancora in preparazione. Non corrisponde, ad esempio, alla verità quella diceria, secondo la quale il Santo Padre avrebbe escluso qualsiasi incontro dal programma”.