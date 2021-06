Donazione sangue: Rocca (Cri), “con il Covid-19 calo in media del 10% in Italia”. Iniziative di sensibilizzazione

In occasione della settimana dedicata alla Giornata mondiale del donatore di sangue, la Croce Rossa Italiana propone una serie di iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica e rimettere al centro l’importanza della donazione. Si va dalla partecipazione all’evento globale voluto dall’Organizzazione mondiale della sanità di cui quest’anno è capofila l’Italia, alla campagna #DonaCheTiTorna targata Cri e realizzata grazie al contributo dell’azienda bio-farmaceutica Bristol Myers Squibb che ha reso possibile l’acquisto di una nuova autoemoteca e il lancio di attività crossmediali in collaborazione con i ragazzi di Casa Surace. “La pandemia ha catalizzato il 100% dell’attenzione dell’opinione pubblica – dichiara il presidente Cri-Ifrc, Francesco Rocca – ma in questi difficili mesi la Cri non ha mai trascurato nessuna delle sue attività. Secondo i dati pubblicati dal Centro nazionale sangue, nell’ultimo anno le donazioni sono diminuite in media del 10% su tutto il territorio nazionale per effetto del Covid-19 e della conseguente paura del contagio. Questa riduzione mette a rischio circa 1.800 pazienti al giorno. Un dato che, soprattutto nel pieno di una emergenza sanitaria, non possiamo ignorare. Ed è proprio grazie al sostegno di donatori come Bristol Myers Squibb se oggi siamo in grado di potenziare la nostra capacità di risposta sul territorio e rilanciare con maggior forza l’importanza e il valore sociale della donazione del sangue”. “Il sangue è un bene prezioso e questo appello, rivolto ai giovani, ha l’obiettivo di sensibilizzarli invitandoli a diventare donatori di sangue” dichiara Emma Charles, general manager di Bristol Myers Squibb Italia. “Questa iniziativa esprime il nostro impegno verso la comunità e rappresenta un atto concreto nei confronti dei tanti pazienti che hanno bisogno di trasfusioni per vivere”. Sensibilizzare sempre più persone sul tema della donazione del sangue è la sfida che l’Associazione vuole portare avanti nei prossimi mesi con la campagna nazionale #DonaCheTiTorna. Un progetto che parte oggi sui social con il lancio del primo video realizzato da Casa Surace, in collaborazione con Show Reel Agency, che racconta l’importanza di un gesto che, seppur piccolo, fa di ogni donatore un vero grande eroe. L’appuntamento con il lancio ufficiale della campagna sarà sabato 12 giugno a Roma, presso la Città dell’Altra economia (Ex mattatoio – Testaccio), all’interno del “Villaggio Croce Rossa”, allestito dal Comitato Cri di Roma Area Metropolitana, nel quale dalle 8 alle 13 sarà possibile visitare gli stand dedicati all’Associazione, ottenere informazioni sulla donazione del sangue e donarlo. L’evento sarà, inoltre, occasione per inaugurare l’autoemoteca donata da Bristol Myers Squibb. Il 14 e 15 giugno – World Blood Donor Day (Giornata mondiale del donatore di sangue) – la Croce Rossa Italiana prenderà parte alle celebrazioni dell’evento globale “Give blood and keep the world beating” che quest’anno si svolgerà a Roma su iniziativa del ministero della Salute, del Centro nazionale sangue e del Civis (Coordinamento interassociativo volontari italiani del sangue).