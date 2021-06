Libri: domani la presentazione del volume “Il turismo conviviale” di Gionatan De Marco

Domani 10 giugno, alle ore 9.30, in diretta streaming su Facebook e su YouTube sarà possibile seguire la presentazione del volume: “Il turismo conviviale – bellezza – stupore – comunità”, scritto da don Gionatan De Marco, direttore dell’Ufficio nazionale per la Pastorale del Tempo libero, Turismo e Sport della Cei, ed edito da “Armando Editore”. L’iniziativa – si legge in una nota – si svolge in collaborazione con l’Università di Roma “Tor Vergata”, il citato Ufficio Cei e il Simtur (Società italiana professionisti mobilità e turismo sostenibile) e sarà coordinata da Giuseppe Matarazzo, giornalista di Avvenire. Sono previsti i saluti di mons. Stefano Russo, segretario generale della Cei, di Orazio Schillaci, rettore dell’Università di Roma “Tor Vergata”, e di Giorgio Adamo, direttore del Dipartimento di storia, patrimonio culturale, formazione e società dell’Università di Roma “Tor Vergata”. La presentazione del volume sarà a cura di Massimo Garavaglia, ministro del Turismo, e di mons. Vito Angiuli, vescovo di Ugento-S. Maria di Leuca. Le conclusioni dell’incontro saranno di Simone Bozzato, docente dell’Università di Roma “Tor Vergata”.