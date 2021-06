Assegno unico: Acli, “misura ponte va nella direzione giusta ed è bel segnale per le famiglie italiane”

“La misura ponte per l’applicazione dell’Assegno unico universale familiare, approvata dall’ultimo Consiglio dei Ministri, è sicuramente un bel segnale per le famiglie italiane, soprattutto per quelle che non hanno alcun beneficio”. Lo sottolineano, in una nota, le Acli, che, inoltre, apprezzano il fatto che “la norma ponte preveda il mantenimento delle detrazioni fiscali e auspicano che la norma strutturale, che prenderà il via dal prossimo gennaio, tenga conto delle proposte che l’associazione ha presentato al ministro per la Famiglia e le Pari Opportunità, Elena Bonetti!.