Taizé: incontro europeo si svolgerà a Torino a fine dicembre 2021. Dettagli più completi saranno dati dopo l’estate

L’incontro europeo a Torino si svolgerà alla fine di dicembre 2021. Con le prime aperture e i numeri dei contagi in calo, si apre una speranza anche per l’incontro europeo dei giovani di fine anno promosso dalla comunità ecumenica di Taizè. È la stessa comunità a dare la notizia nella newsletter periodica chiedendo a coloro che pensano di organizzare un gruppo di “scrivere al più presto a incontri@taize.fr con una stima del numero dei partecipanti. Questo ci aiuterà nella preparazione”. L’incontro di Torino, annunciato a Wroclaw (Polonia) alla fine del 2019, era stato rinviato di un anno a causa della pandemia di Covid-19. Ora arriva la conferma e le date dell’incontro vanno da martedì 28 dicembre 2021 a sabato 1° gennaio 2022. “Poiché la situazione sanitaria non è ancora chiara, le modalità esatte della riunione non possono ancora essere specificate”, scrivono i fratelli di Taizé. “Per quanto possibile, i giovani partecipanti saranno ospitati in famiglie o in luoghi collettivi (oratori e scuole)”. Le preghiere di mezzogiorno si terranno nelle chiese del centro città e quelle della sera nella fiera di Lingotto. Il programma del mattino si svolgerà nelle parrocchie e nel pomeriggio ci saranno laboratori in vari luoghi della città. Alcuni eventi saranno trasmessi via Internet per permettere la partecipazione di coloro che non possono venire a Torino. Dettagli più completi saranno dati dopo l’estate.