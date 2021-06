Strutture residenziali: Trovato (Airs), “anche gli ospiti sono stati un punto di forza per noi”

“La pandemia ha segnato una rottura della routine travolgendo le case residenziali e gli ospiti che vi abitano”. A ricordarlo è Mara Trovato, commissario straordinario dell’Associazione italiana riabilitazione sanitaria (Airs), durante il quinto webinar “Una crisi da non sprecare”. “Le persone con disabilità – ha aggiunto – possono avere problemi a capire il perché delle privazioni oppure il perché non fosse più presente il volontario o il compagno”. “La pandemia ha reso le persone con disabilità ancora più vulnerabili. Sono emerse esperienze di forte disagio, ma anche meravigliosamente adattive. Il nostro pensiero è stato come riadattarci e modificare le procedure di supporto. Abbiamo sperimentato la tecnologia e siamo rimasti a contatto con gli utenti. Alla riapertura – ha concluso Trovato – i ragazzi sono cambiati. Hanno capito. Sono stati un punto di forza anche per noi”.