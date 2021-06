Papa Francesco: udienza, “guardare con fiducia al Sacro Cuore di Gesù”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Dopodomani celebreremo la Solennità del Sacro Cuore di Gesù, nel quale l’amore di Dio s’è fatto incontro all’intera umanità”. Lo ha ricordato il Papa, salutando al termine dell’udienza di oggi i fedeli di lingua italiana. “Invito ciascuno di voi – ha proseguito Francesco – a guardare con fiducia al Sacro Cuore di Gesù e a ripetere spesso, soprattutto durante questo mese di giugno: Gesù mite e umile di cuore, trasforma i nostri cuori ed insegnaci ad amare Dio e il prossimo con generosità”. Il Santo Padre ha salutato in particolare i giovani comunicatori che hanno aderito all’iniziativa del Dicastero per la Comunicazione, i ragazzi del gruppo “Contatto” di Torino, i ragazzi di Grottaferrata “che hanno raccolto fondi per i vaccini ai più

bisognosi”, gli studenti della Regione Abruzzo che hanno partecipato al concorso sul presepe. “Il Cuore di Cristo, fonte dell’amore che ha redento il mondo, vi accompagni e vi sostenga sempre”, l’augurio rivolto agli anziani, ai giovani, ai malati e agli sposi novelli.